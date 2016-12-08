Yalova sahilleri yaklaşık 20 metre çekildi. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşan vatandaşlar şaşırdı. "Dün deniz buradaydı, bugün geldik yok olmuş" diyerek hayretini dile getiren Hasan Doğan isimli vatandaş, "Deniz dün normaldi. Bugün yaklaşık 20 metre kadar çekilmiş" diye konuştu.

Çocuklar ise denizin çekilmesi ile birlikte ilginç bir görüntüye bürünen sahilde oyun oynadı. Denizin çekilmesi ile birlikte sahilin kumları üzerinde mahsur kalan deniz analarını inceleyen çocuklar, deniz analarını toplayıp denize attı.

SAİM ÇOTUK