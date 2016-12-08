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Yalova'da deniz 20 metre çekildi

Yalova'da med cezir sebebiyle denizin yaklaşık 20 metre çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Denizin çekildiğini gören çocuklar ise sahilde kumların üstünde mahsur kalan deniz analarını seyretti.

Yalovada deniz 20 metre çekildi

08 Aralık 2016 15:08
Yalova'da deniz 20 metre çekildi - Tıkla İzle

Yalova sahilleri yaklaşık 20 metre çekildi. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşan vatandaşlar şaşırdı. "Dün deniz buradaydı, bugün geldik yok olmuş" diyerek hayretini dile getiren Hasan Doğan isimli vatandaş, "Deniz dün normaldi. Bugün yaklaşık 20 metre kadar çekilmiş" diye konuştu.

Çocuklar ise denizin çekilmesi ile birlikte ilginç bir görüntüye bürünen sahilde oyun oynadı. Denizin çekilmesi ile birlikte sahilin kumları üzerinde mahsur kalan deniz analarını inceleyen çocuklar, deniz analarını toplayıp denize attı.

SAİM ÇOTUK 

Etiketler: yalova deniz çekilme, yalova sahili


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