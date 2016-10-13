Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Yalova'da derin deşarj hattı çalışmaları başladı

Yalova'da derin deşarj hattı çalışmaları başladı

Yalova’da 1999 Marmara Depremi’nde ağır hasar gören derin deniz deşarj hattının yenilenmesi çalışmalarına resmen başlandı. 6 milyon 243 bin TL’ye mal olacak dev projenin boru imalat çalışmalarını yerinde inceleyen YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, "Bu proje ile denizlerimiz daha da temiz bir hale gelecek" dedi.

Yalovada derin deşarj hattı çalışmaları başladı

13 Ekim 2016 17:30

YASKİ tarafından projelendirilen derin deniz deşarj hattı projesinin ihalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Hattın geçeceği güzergahta yapılması gereken bir değişiklik nedeniyle bir süredir başlatılamayan çalışma, Yalova Belediye Meclisi tarafından gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından resmen başladı. Derin deşarj hattını oluşturacak olan boruların imalatına dereağzı mevkiinde başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, "Proje maliyeti 6 milyon 243 bin 243.00 TL. Bu maliyetin 1 milyon 61 bin 351 liralık bölümü Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ziya Öztabak ve Milletvekilimiz Fikri Demirel’in girişimleri sayesinde hibe olarak sağlandı. 22 Mart 2016 tarihin de sözleşmesi imzalanan deniz deşarj yapım işinin yer teslimi 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşti. Çalışmalara resmen başladık. Hattı oluşturacak boruların imalatı yapılıyor. Kısa süre içerisinde de hattın yerleştirilmesine başlanacak. Derin Deniz Deşarj Hattı Projesi sayesinde denizlerimiz artık daha da temiz olacak" dedi.

Projenin 2017 yılında tamamlanması ve hizmete girmesi bekleniyor. 

Saim Çotuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!