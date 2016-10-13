YASKİ tarafından projelendirilen derin deniz deşarj hattı projesinin ihalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Hattın geçeceği güzergahta yapılması gereken bir değişiklik nedeniyle bir süredir başlatılamayan çalışma, Yalova Belediye Meclisi tarafından gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından resmen başladı. Derin deşarj hattını oluşturacak olan boruların imalatına dereağzı mevkiinde başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen YASKİ Başkanı Ahmet Özsümer, "Proje maliyeti 6 milyon 243 bin 243.00 TL. Bu maliyetin 1 milyon 61 bin 351 liralık bölümü Ak Parti İl Başkanımız Yusuf Ziya Öztabak ve Milletvekilimiz Fikri Demirel’in girişimleri sayesinde hibe olarak sağlandı. 22 Mart 2016 tarihin de sözleşmesi imzalanan deniz deşarj yapım işinin yer teslimi 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşti. Çalışmalara resmen başladık. Hattı oluşturacak boruların imalatı yapılıyor. Kısa süre içerisinde de hattın yerleştirilmesine başlanacak. Derin Deniz Deşarj Hattı Projesi sayesinde denizlerimiz artık daha da temiz olacak" dedi.

Projenin 2017 yılında tamamlanması ve hizmete girmesi bekleniyor.

Saim Çotuk