Yalova’da Fikret Orman izdihamı

Yoğun izdihama sahne olan açılışta Orman’ı AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Emniyet Müdür Hakan Fındık ve siyasi parti il başkanları karşıladı. Başkan Orman, Yalova’daki açılışta gündeme dair soruları da yanıtladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat’ın Şenol Güneş’le ilgili Utanmaz adam açıklamasına yönelik gelen soruya, "Ne söyleyeyim benle ilgili sorular sorun. Başka camia ve küplerle ilgili sorular sormayın. Onun yorumunu siz yanıtlayın” şeklinde cevap verdi.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepik ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’nun Demba Ba’ya yönelik açıklamalarına tepki göstermesiyle ilgili Orman, ”Şampiyonluk yarışına doğru gidiyoruz. Olayları başka yönlere çekmek isteyeceklerdir. Benim söyleme sebebim belli. Burada tekrar söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bir maksatla falan söylemem. Demba Ba sezon sonu geldiğimizde bakacağımız bir futbolcu. Bizim camiamızla özdeşleşen bir oyuncu. Göztepe’de iyi işler yapıyor. Allah İşini gücünü rast getirsin. Onları alıp başka yerlere çekmek başka yerlere getirmez. Söylemekte ki niyetim belli. O niyetle de devam ediyorum. birisi bu sözlerimi alıp bir yerden bir yere götürmeye çalışmasın” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş Finasal Fair-Play ile ilgili sorunu yok”

UEFA’nın birçok Türk takımına uyguladığı Finansal Fair-Play uygulaması ile ilgili gelen soruya Başkan Fikret Orman, ”Beşiktaş’ın gündeminde olan tek şey var şampiyonluk. Finansal Fair Play olarak bir sıkıntımız yok” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin şampiyonluğa nasıl etkisi olur sorusuna ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, ”Nereden bileyim. O güne kadar çok var” diyerek cevap verdi.

Başkan Orman açıklamalarının ardından siyah beyazlı renklere gönül vermiş Yalovalı taraftarlarla bir araya gelerek sohbet ederken, ardından Bursa’ya geçti.

Erdinç Bulun

