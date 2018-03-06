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Yalova’da şafak baskını

Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde Yalova’nın Roman Mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’nde şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda ekiplerin arama yapmak istediği evin sahibi camdan kaçarken kıskıvrak yakalandı.

Yalovada şafak baskını

06 Mart 2018 09:31

Yalova’da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak baskını düzenlendi. Sabah 07:00’de startı verilen baskına Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanısıra değişik şubelerden yaklaşık 50 kişilik bir ekip katıldı. Halk arasında Roman Mahallesi olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne giren ekipler belirlenen adreslerde arama yaptı. Bu esnada savcılık kararı ile arama yapılmak istenen bir evin de kapısı çalındı. Ancak ev sahibi kapıyı açmadı. Ev çevresinde daha önceden güvenlik önlemi alan polis evin arka camından kaçmaya çalışan F.Ö adlı şahsı kıskıvrak yakaladı. Hareketli anların yaşandığı operasyonda polise direnen şahıs güçlükle kontrol edildi. Gözaltına alınan şahsın evi ise narkotik dedektör köpekle arandı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 5 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Saim Çotuk
 

 

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