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Yalova'da susuzluk alarmı

Son 44 yılın en büyük kuraklığının yaşandığı şu günlerde Yalova'ya içme suyu sağlayan Gökçe Barajı'ndaki su seviyesi de ciddi şekilde düştü. Doluluğun yüzde 50'lere gerilediği barajda 12 milyon metre küp su kaldı.

Yalovada susuzluk alarmı

02 Ocak 2018 15:19

Yalova'ya içme suyu sağlayan tek kaynak durumundaki Gökçe Barajı'nda kuraklığa bağlı olarak su seviyesi düşüyor. Yüzde 50 doluluk oranına kadar gerileyen Gökçe Barajı'nda şu anda 12.5 milyon metreküp su tutuluyor. 2014 yılında 50 bin metreküp olan su tüketimi, 2017 yılında ise 90 bin metreküpe yükseldi. Bunda nüfusun artması ve çok sayıda mültecinin de Yalova'da barınmaya başlaması etkili oldu. Hesaplamalara göre barajdaki su talebe ancak 4.5 ay cevap verebilecek.

Ortaburun Göleti'nde ise şu anda 5 milyon metreküp su tutuluyor. Halihazırda bekleyen Kurtköy derivasyon hattından da baraja su takviyesi yapılmıyor. İlerleyen günlerde ihtiyaç duyulması halinde bu hattan da baraja su takviyesi yapılabilecek.

Yalova'nın şimdiden susuzlukla ilgili planlamalarını yapması gerektiğine vurgu yapan TEMA Vakfı Yalova Temsilcisi Faruk Tezcan, "Orman Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun dediğine göre son 44 yılın en kurak yıllarını yaşıyoruz. Bunun etkileri Yalova'da da görülüyor. Gökçe Barajı'ndaki su oranı yarıya bile ulaşmış değil. Eğer önümüzdeki günlerde yeterli kar ve yağmur yağmazsa, Yalova'yı büyük bir susuzluk beklemektedir. Yalova olarak şimdiden tedbir almalıyız. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Susuzluk halinde neler yapacağımızı şimdiden planlamalıyız" dedi.

Barajın sularının çekilmesi ile birlikte daha evvel sular altında olan yollar da ortaya çıktı. Bu görüntü ise en son 2015 yılında ki susuzluk sırasında oluşmuştu. 

Saim Çotuk

Etiketler: Yalova

 

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