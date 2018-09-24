Yalova'da yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Koru beldesinden Yalova'ya yolcu taşıyan Zafer Y. (36) idaresindeki 77 EL 859 plakalı minibüs Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde park halinde duran 77 DY 149 kamyonete arkadan çarptı. Savrulan yolcular yaralandı. Ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.
Öte yandan kamyonete arkadan çarpan minibüsün ön kapısı ise kamyonetin kasasına saplanarak koptu. Kamyonetin kasasındaki kapıyı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.
Saim Çotuk