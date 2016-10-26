Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşen operasyonla, FETÖ'ye yardım sağlayan ve üye kazandıran aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. N.E. ve 3 profesörün de yer aldığı toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan 20 kişiden Yalova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. N.E., Prof. Dr. M.K., Prof. Dr. T.U., Prof. Dr. Ö.F.A., Ö.Y., A.D., İ.Y., H.E., E.H., M.K., S.Ö., N.G., M.A. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Yalova'da ki ilkokul, ortaokul ve liselerde yaptığı operasyonda 40 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ kapsamında gözaltına alınan öğretmenler de sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Saim Çotuk

