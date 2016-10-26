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Yalova’daki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yalova Üniversitesi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Yalova Üniversitesi eski rektörünün de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Çeşitli okullarda yapılan operasyonlar kapsamında 40 öğretmen de gözaltına alındı.

Yalovadaki FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

26 Ekim 2016 23:10

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün Yalova Üniversitesi'nde gerçekleşen operasyonla, FETÖ'ye yardım sağlayan ve üye kazandıran aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. N.E. ve 3 profesörün de yer aldığı toplam 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edildiler. Hakim karşısına çıkan 20 kişiden Yalova Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. N.E., Prof. Dr. M.K., Prof. Dr. T.U., Prof. Dr. Ö.F.A., Ö.Y., A.D., İ.Y., H.E., E.H., M.K., S.Ö., N.G., M.A. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de Yalova'da ki ilkokul, ortaokul ve liselerde yaptığı operasyonda 40 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ kapsamında gözaltına alınan öğretmenler de sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. 

Saim Çotuk
 

Etiketler: Yalova


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