Yamaç paraşütü, motorlu yelken kanat (microlight) ve motorsuz yelken kanatçılar Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi havacılık şenliği etkinliklerinde buluştu. İki yıldan bu yana Yaylacık tepesinden hava koşulları ve coğrafi şartların uygun olması ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın destekleri ile havalanan yamaç paraşütçüleri bu tür sporlarla uğraşanları Sındırgı ilçesine davet ediyor.

Sındırgılı microlight kullanıcısı Okan Güvendiren ve ilçe genelindeki uçuş meraklılarının çağrısıyla bir araya gelen havacılar gün boyu Sındırgı semalarında uçuşlar gerçekleştirdi. Her yıl düzenli olarak yapılan uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bir araya gelen uçuş meraklıları, festivalin terör olayları nedeniyle yapılmamasına karşın, belediyenin hava etkinlikleri çağrısıyla ilçeye geldi. 15 yamaç paraşütü ve 3 yelken kanat kullanıcısı Yaylacık tepesinden, motorlu yelken kanat ise panayır alanı yakınlarından havalandı.

Sındırgılı sporcu Güvendiren, “Mikrolight cay helikopter pilotuyum. Sındırgı Belediyesinin düzenlemiş olduğu havacılık festivaline intikal ettik. Paraşütçü arkadaşımız Sezai Çallı ile beraber bir paraşüt atlayışı gerçekleştirdik. Amacımız bu tip yerlerde hava araçlarını çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmek. Havacılık sevgisini aşılamak. Güzel uçuşlara imza attık. İlçemiz bu tür sporlara müsait bir yer" dedi.

Türk bayraklı paraşüt büyük alkış aldı

Etkinlikte aynı zamanda bir ilk gerçekleşti. Türk Hava Kurumundan emekli paraşüt eğitmeni Sezai Çallı da özel olarak yaptırdığı Türk Bayrağı motifli paraşütü ile katıldı. Okan Güvendiren'in kullandığı motorlu yelken kanat ile 2 bin 500 feet'e çıkan Çallı buradan serbest atlayış yaptı, daha sonra Türk Bayrağı şeklindeki paraşütünü açarak yere indi. Paraşütü yurt dışında yaptırdığını belirten Çallı’nın, Hayko Cepkin, Mustafa Sandal gibi sanatçılara da paraşütle atlamayı öğrettiği bilgisi edinildi. Çallı, "Türk bayrağı desenli paraşütle atlamak büyük şeref, bu paraşütle bundan sonra festivallerde, benzer etkinliklerde yer alacağım, böylece şanlı bayrağımız hep göklerde olacak" dedi.

Etkinliğe İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık Kulübü adına katılan Necati Altınhan ise, “Yamaç paraşütü yapmak üzere belediye başkanı ve ilgili ekibin daveti üzerine Sındırgı’ya geldim. İlçeye ilk gelişim. Kaplıcaların bulunduğu bölgede güzel bir kamp yaptık. Çadır kampingi. Sındırgı gerçekten çok güzel bir yer. Her türlü doğa sporlarını yapmaya da imkan sağlıyor. Ayrıca uçuş alanı da yamaç paraşütü için oldukça elverişli. Rüzgarın çok yönlü olması ve uçuş tepesindeki çift atlayış alanı uçuş için kolaylık sağlıyor. Ayrıca Sındırgı Belediyesi bu iş için gerçekten güzel destek veriyor. Yamaç paraşütü ve hava sporları ile ilgilenen tüm arkadaşlarımı ilçeye davet ediyorum. Gelsinler görsünler. Hem ilçeyi keşfetsinler, hem de keyifli bir atlayış gerçekleştirsinler" sözlerine yer verdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise ilçeye gelen ekstrem sporcularına teşekkürlerini ileterek, "Termal turizmle gelişen ilçemiz aynı zamanda eşsiz doğası ile her türlü sportif faaliyetlere de cevap verebilecek konumda. Geçtiğimiz yıllarda ilçemizde yamaç paraşütü ile ilgilenen sporcularımızın isteği üzerine Yaylacık tepesine atlayış alanı oluşturmuştuk. Bu yılda çevre il ve ilçelerden gelen sporcuların bu alanları kullanmaları ve ilçemizde de bu sporların yapılabildiğini göstermeleri bizleri mutlu etti. Önümüzdeki günlerde bu alanları sporcularımızın daha rahat kullanabilmeleri için düzenleme çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Tüm adrenalin sporlarını seven vatandaşlarımızı ilçemizdeki güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum" dedi.

Taşkın Sarıca