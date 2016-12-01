Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl Mağarası mevkisinde heyelan meydana geldi. Sürücülerin en sık kullandığı güzergahta yamaçtan kopan dev kaya parçaları yola savruldu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yola yuvarlanan kaya parçaları büyük tehlike oluşturdu. Olay sırasında karayolundan araç geçmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgeye gelen iş makinesi yola savrulan kaya parçalarını temizledi. Yol bir süre sonra yeniden trafiğe açıldı.

Heyelanla uyandılar

Öte yandan, Dilaver Mahallesi Neşe Sokak sakinleri güne heyelanla uyandı. Şiddetli yağmurun ardından Meşe Sokak'ta heyelan meydana geldi. Sabaha karşı yaşanan olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yağmur suları ile birlikte sürüklenen toprak parçaları mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. İlk kez böyle durum ile karşılaştıklarını belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Küçükarslan, "Burası bizim mahallenin ilk kurulduğu sokak. Burada bu tarihe kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama bu sefer yağmurların aşırı yağmasından kaynaklanan bir heyelan yaşandı. Gece belediyeyi aradık. Daha da tehlike doğabilir diye belediye ekipleri buraya gelerek çalışma başlattılar" diye konuştu.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

ZONGULDAK