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'Yaman' kuryenin tehlikeli servisi

Samsun'da bir elinde yaklaşık 15 tabak yemeğin olduğu tepsiyi tutan, diğer eliyle de motosikleti süren kuryeyi trafikte görenler gözlerine inanamadı.

Yaman kuryenin tehlikeli servisi

24 Ağustos 2017 09:11

Bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan Temel Yaman, kendine özgü yemek servisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Yaklaşık 15 yemek tabağının bulunduğu tepsiyi bir eline alan, diğer eliyle de motoru kullanan Yaman, akrobasi gösterisi yapanlara taş çıkartıyor. Motorun arka sepetine tabakları koyduğunda tabakların kırıldığını, tabldot usulünü de müşterinin beğenmediğini belirten Yaman, bu şekilde daha rahat servis yaptığını söyledi. Frenin motorun sağ ayaklığında olduğu için risk taşımadığını ifade eden Yaman, tek riskli olan şeyin tek elle motoru sürmesi olduğunu kaydetti.

“Arkadaki sepete koyamıyorum çünkü tabakların kırılma riski oluyor”

Yaptığı servis hakkında konuşan Temel Yaman, “Bu servis bana özel. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Arkadaki sepete koyamıyorum çünkü tabakların kırılma riski oluyor. Tabldot usulü tabaklarda da müşteri beğenmiyor. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Böyle rahat gidiyor. Tek riski tek el olması. Fren sağ ayakta olduğu için herhangi bir risk taşımıyor benim için” dedi.

'Yaman' kuryenin trafikte cambaz gibi yolculuğu kameralara yakalandı. 

Kenan Akyüz 

Kenan Akyüz  Kenan Akyüz 

Etiketler: kurye, Samsun


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