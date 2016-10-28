Altınkum Mahallesi'nde her yıl düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nin yapıldığı alanın önünde iki grup arasında yan bakma iddiasıyla kavga çıkmış, 3 kişi bıçaklanmıştı. Taner Tabuz olay yerinde hayatını kaybederken, yaşları küçük olan T.T ve T.B. ağır yaralanmıştı. Çarşamba günü Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.D, T.B, O.S ve M.G, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.D ve T.B. serbest bırakılırken, cinayet zanlıları O.S. ve M.G. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.