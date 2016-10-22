Olay, gece saat 03.00 sıralarında, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memuru Fatih Ç., izinli olduğu dün akşam arkadaşlarıyla birlikte mekana gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde karşıdaki masada oturan Mustafa B. ve bir otomobil galerisinde çalışan Okan Y. ile yan bakma tartışması yaşayan polis memuru, restoranın tuvaletlerinin olduğu noktada 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Mekan sahibinin de müdahil olduğu iddia edilen kavgada, sağ bacak, sol bacak, sağ kalça ve sol karın boşluğundan bıçaklanan polis memuru Fatih Ç. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih Ç.'yi ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Kavga sonrasında Mustafa B. ve Okan Y. jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Veysel Karahan