Diğer
Kategoriler

Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç yaşama 15 gün tutunabildi

Adana’da sokak ortasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç 15 gün yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.

Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç yaşama 15 gün tutunabildi

26 Mart 2018 04:55

Olay, 11 Mart Pazar günü Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Yalçın ile 17 yaşındaki Sırrı Can E. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip büyümesiyle Sırrı Can E. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Şükrü Yalçın’ı bacağından yaraladı. Yalçın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı önce özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yalçın’ın haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, Yalçın ambulanstan indirildiği sırada gözyaşına boğuldu.

Polis ekipleri çarşı merkezini abluka altına alarak olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu sırada tedavisi devam eden Mehmet Şükrü Yalçın 15 günlük yaşam savaşının ardından 26 Mart Pazartesi günü saat 01.30 civarında hayatını kaybetti.  

Etiketler: adana

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç