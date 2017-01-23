Olay, Sultangazi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bilgisayar oyunlarının oynandığı bir oyun salonunda meydana geldi. İddiaya göre geçtiğimiz hafta eğlenmek için bir müzikhole giden M.B. ile E.S. burada bir kişi ile ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartıştı. M.B ve E.S.’nin tartıştığı şahıs akşam saatlerinde iki arkadaşın bulunduğu bilgisayar oyunlarının oynandığı bir oyun salonuna geldi. Aralarında kısa süre konuşan iki taraf aniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çeken zanlı M.B. ve E.S.’yi vurdu. İki arkadaş olay yerinde hayatını kaybederken zanlı koşarak bölgeden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ile zırhlı araçlarla polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.