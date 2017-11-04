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'Yan baktı' diye katil oldu

Adana'da bir kişiyi kendisine "yan baktı" diye öldürdüğü ileri sürülen zanlı ile ve ona yardım ettiği iddia edilen şahıs, adliyeye sevk edildi. Ölen şahsın vurulduktan sonra yere düşme anı ise saniye saniye görüntülendi.

Yan baktı diye katil oldu

04 Kasım 2017 10:09

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde 1 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin işlettiği barda bir süre alkol alan Fikri Durmaz, gece geç saatte eve gitmek için bardan ayrıldığında kaldırımda alkol alan Kenan S.(38) ve arkadaşı Yusuf K. ile karşılaştı. İkili arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve küfürlü kavgaya dönüştü.
Öfkesine hakim olamayan Yusuf K., yanında taşıdığı silahı çıkartıp, Fikri Durmaz'a ateş etti. Mermiler, kaçmaya çalışan Durmaz'a isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Durmaz, birkaç adım attıktan sonra yere düştü. Yakınları tarafından önce özel bir hastaneye, ardından da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Durmaz, hayatını kaybetti.

Durmaz'ın kaçtıktan sonra yere düşme anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kenan S. ve Yusuf K. ise olayın ardından kayıplara karıştı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kaçabileceği adreslere ardı ardına şok baskınlar düzenledi. Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan her iki zanlı da, ekiplere teslim oldu. Yusuf K. ve Kenan S. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

 

 

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