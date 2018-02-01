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Yan kesici kadından polise 'sigara' sitemi

Antalya’da halk pazarlarında yan kesicilik yapan 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Kadınlardan biri, adliyeye sevk edilirken ‘Bir sigara bile vermediniz’ diye polise serzenişte bulunarak binadan çıkmak istemedi. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü.

Yan kesici kadından polise sigara sitemi

01 Şubat 2018 16:08

Muratpaşa ilçesi Cuhuriyet Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında şüphelendikleri G.B. ve S.K. isimli iki kadını takibe alan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, G.B.'nin kalabalık tezgahlara yönelerek elbise alıp parasını ödemediğini, daha sonra ise alışveriş yapan Dursadiye A. ile Emine O. isimli kadınların çantalarından 800 TL para çalarak yan kesicilik yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki kadının, 29 Ocak Pazartesi günü bir alışveriş merkezinde açıktan hırsızlık olayına karıştığı, şahıslardan birinin üzerinde sahte kimlik çıktığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilmek için emniyetten çıkartılan kadınlar kendilerini çeken gazetecileri görünce, binadan çıkmamak için polise güçlük çıkarttı. Şüphelilerden G.B. ‘zaten bir sigara bile vermediniz’ şeklinde polise serzenişte bulundu. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü. 

Suat Metin

 

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