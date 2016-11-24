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Yan yana giderken çarpıştılar: 4 yaralı

Düzce Tem Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yan yana giderken çarpışan iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden biri takla atarak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yan yana giderken çarpıştılar: 4 yaralı

24 Kasım 2016 12:44

Kaza, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Eray Y. idaresindeki 06 DG 3033 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Atilla H. idaresinde 07 JL 947 plakalı otomobille yan yana giderken çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 06 DG 3033 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla atarak orta refüjde durabilirken, diğer araç da bariyerlere çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobilde bulunan sürücü Eray Y., Halil Y., Sibel Ö. ve Meltem P. yaralandı. Yaralılar 112 Acil servis ambulansları ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle belli bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik araçların çekilmesi ile normale döndü.

Ali Yıldız


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