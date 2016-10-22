İstanbul Tuzla’dan Rusya’ya giden, 3 bin ton ağırlığında ve 73 metre uzunluğundaki Panama bandıralı ’M/V FOM’ adlı kuru yük gemisi, dün akşam saatlerinde Ereğli’nin 66 mil açığında fırtına sebebiyle 45 derece yan yattı. ’Acil Durum Sinyali’ (SOS) alınan kuru yük gemisinin bulunduğu bölgeye Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri gönderildi. Ancak yan yatan gemiye kötü hava şartları sebebiyle yanaşılamadı. Bunun üzerine bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG-Yıldırım adlı firkateyn gemiye yönlendirildi. Fırtına sebebiyle gemideki 8 mürettebat kurtarılamadı. Kötü hava şartlarının düzelmemesi sebebiyle batma riski bulunmayan gemideki personelin helikopterle kurtarılması için sabah saatleri beklendi. Gece boyunca gemiye refakat eden TCG-Yıldırım, sabah saatlerinde kurtarma operasyonuna başladı. Gemideki 8 mürettebat helikopterle alınıp firkateyne indirildi. Yan yatan gemiden kurtarılan 4’ü Türk, 4’ü Grücistan uyruklu Levam Vaşadze, Abultaf Allahvezdiyev, Rahim Hakaşhidze, Zaza Jikiamürettebat, Hasan Koç, Ali Çetin Karapınar, Gocga Sasua ve Can Akşamsef daha sonra sahil güvenlik botuna aktarılarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına getirildi.

Yaşadıkları olayı gazetecilere anlatan FOM isimli kuru yük gemisinin Çarkçıbaşısı Ali Çetin Karapınar, temizlik için gittiği makine dairesinde motorların çalışmadığını, uzun süre uğraşmasına başarılı olamayınca yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Karapınar, “İlk personeli 08.30’da gemiden helikopterle alıp Yıldırım Savaş gemisine bıraktı. Bu şekilde tahliyemiz bitti. Saat 15.30’da Zonguldak limanına sahil güvenlik personeli tarafından getirildik. Şu anda buradayız, işlemlerimiz oluyor” dedi.

Gemi mürettebatının işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi’ne teslim edileceği öğrenildi.