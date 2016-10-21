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Yan yatan yük gemisinin personeli kurtarıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında Panama bandıralı bir yük gemisi yan yattı. Rusya’nın Kech Limanı’na gitmek üzere yola çıkan gemideki 8 kişilik Türk mürettebatın donanmaya ait fırkateyn tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Yan yatan yük gemisinin personeli kurtarıldı

21 Ekim 2016 21:28

Edinilen bilgiye göre 8 kişilik Türk Mürettebatı ile Tuzla’dan yola çıkan Panama bandıralı M/V FOM isimli yolcu gemisi Kdz. Ereğli açıklarında yan yattı. Yük gemisinin boş olarak Rusya’nın Kerch Limanı’na gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

SOS ihbarını alan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Kdz Ereğli’nin 70 mil açığında yan yatan gemiye ilk müdahaleyi ise TCK-86 Sahil Güvenlik gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle gemiye yanaşamadı. Bunun üzerine donanmadan yardım istendi. Kdz. Ereğli Kaymakam Vekili Altuğ Çağlar ise Yıldırım Fırkateyni’nin gemiye yanaşarak Türk olan mürettebatın tamamının kurtarıldığını açıkladı.

Fom’ isimli geminin 3 bin ton ağırlığında ve 73 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

“8 personel kurtarıldı”

Kdz. Ereğli Kaymakam vekili ve Alaplı Kaymakamı Altuğ Çağlar, İHA’ya yaptığı açıklamada ise 8 personelin kurtarıldığını ifade etti. Çağlar, “Donanmaya ait fırkateyn 8 personeli kurtardı. Geminin batma tehlikesi yok. Hafif yan yatması üzerine personel acil (SOS) çağrısı yapmış, bunun üzerine tüm birimlerimizle harekete geçtik. Sahil Güvenlik hava koşullarının çok olumsuz olması nedeniyle gemiye yanaşamadı. Bunun üzerine Karadeniz Bölge Komutanlığı bünyesinde donanmaya ait fırkateyn gemiye yanaştı” diye konuştu.

Öte yandan kurtarılan mürettebatın Kdz. Ereğli Limanı’na getirileceği öğrenildi.

Etiketler: yük gemisi


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