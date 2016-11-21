Spor Toto Süper Lig’de sahasında Antalyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, belli bir sürecin içinde olduklarını belirterek, "Futbolun iki yönü var. Bir tanesi oyun. Oyun, mücadele için sahada herkes kapasitesinin belli noktasına kadar taşıdı. İkinci bir yolu var tabii ki skor. Skor bulamadığınız zaman haklılığını, haksızlığını bir tarafta tartışabiliyorsunuz" dedi.

Bu süreçte herkesin sorumlulukları olduğunu belirten Yanal, "Bu süreçte herkesin sorumlulukları var. Bu sorumluluklar bizi bu noktaya kadar taşıdı. Şimdi hep beraber bu sorumlulukları paylaşma zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu andaki sorumlulukları da herkesin paylaşarak büyütmesi gerekiyor. Bu büyük duruşla Trabzonspor, gerçekten önemli bir zaman dilimi içinde yeni stadı yeni yapılanmasıyla altından kalkacaktır. Bugün kazanma arzusu içinde. Oyuncuların saha içindeki tutumundan kimse şikayet edemez. Maalesef başka nedenler de ortaya konulabilir. Ama ben bu nedenleri ortaya koymayacağım. Hakemin saha içindeki tutumundan oynamayan bir rakip birer mazeret değil. Yakaladığın pozisyonları atacaksın, atmak zorundasın. Bugün bunlar olmasıydı, bunlar konuşulmazdı" ifadelerini kullandı.

Tünelin içinden doğru çıkmak zorunda olduklarını belirten Yanal, sözlerini şöyle tamamladı: "Penaltı değildi, gol nizamiydi, kartlar erken çıktı, tartışılacak o kadar şey var ki ama biz bunları tartışmayıp önümüze bakıp hep birlikte ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Seri maçlar trafiği başladı. Bu tünelin içinden doğru çıkmak zorundayız. Bize yakışanı yapmak zorundayız. Oyuncularımızı da burada kaybetmeden kazanarak yolumuza devam etmeliyiz."