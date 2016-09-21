Teknik Direktör Yanal, gruplara katılarak Trabzonspor’un en azından iki kulvarda da oynamasını sağlayacak sonuç doğrultusunda ilk maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün bizim için skor önemli değildi. Oynayan ve oynamayan oyuncuları birlikte gördüğümüz bir tabloya ihtiyaç vardı" dedi.

Zaman zaman bunu iyi bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Yanal, "Takımın bütünlüğü açısından bir araya gelecek oyuncuların ortaya koyacağı performans önemliydi. Önümüzde zorlu bir süreç var. Takımın kazanacağı veya kazanımlar elde edeceği bir dönemi yaşatmak için yoğun bir konsantreye ihtiyaç var. Yarından itibaren o süreç başlıyor" diye konuştu.

Meteertem, “Trabzonspor gibi marka bir takımla eşleşmemiz bizleri onurlandırdı”

Serhat Ardahanspor Teknik Direktörü Mustafa Meteertem ise bu yıl Serhat Ardahanspor olarak hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olabilmek olduğunu söyleyerek, "Kupada Hopaspor ve Bayburtspor’un ardından üçüncü maçımızı Trabzonspor ile oynadık. Trabzonspor gibi marka bir takımla eşleşmemiz bizleri onurlandırdı. Haddimizi bilerek bu maça çıktık. Ligimiz bu hafta başlıyor. Bizim için Trabzonspor ile oynamak iyi oldu. Trabzonspor takımını tebrik ediyorum. 8 defans oyuncusuyla da oynayabilirdik. Forvet oyuncusu oynattığımız halde Trabzonspor’un gücü sizi defansa gömüyor. Trabzonspor takımının maçı ciddiye alıp tam kadro çıkması da ayrı bir mantalite. Bütün takımların bunu yapması gerekiyor. Aksi halde Ziraat Türkiye Kupası’nın kalitesi aşağı düşüyor. Trabzonspor’un ideal bir kadroyla oynaması bizim için de onlar içinde iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.