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Yanal: 'Mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

Yanal: Mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz

13 Ocak 2017 23:41
Yanal: 'Mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Sezon başından bu yana takım olmak için ortaya koyduğu mücadele var. Bazı şeyler kolay olmuyor. Geçmişten kalanları bir anda silmek kolay olmuyor. Bugün alınan galibiyet sonrası ayağa kalktık denemez. Taraftarların tepkisine değil, takım olmaya çalışan bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Bazı şeyler kolay olmuyor. Bize güvenmelerini istiyoruz. Genç oyuncuları kazandık. Güçlü takımla oynadık. Sahasında başarılı takım karşısında 10 kaldık. Savunup atak bulmamız önemliydi. Jorquera’ya pozisyon verdik. Rakibimize başka pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Yenilerimiz verimli demek zor. Takımın içinde mücadele ederek oynayanlarla devam edeceğiz. Hedefe ulaşacak takım oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

"Mehmet’in bazı problemleri var"
Mehmet Ekici ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Yanal, “Mehmet’in bazı problemleri var. Başkanımızın bunu biran önce çözmesi gerekiyor. Yeni takım oluşturuyoruz, takım kuruyoruz. Beraber olacaklara ihtiyacımız var. Mehmet’in durumu birkaç günde belirginleşir. Bizimle olacaklarla çıkıp kazandık. Yusuf Yazıcı, Castillo gibi oyuncuların katkılarını olumlu sinyaller aldım. Mehmet konuşunda başkanımız açıklama yapacaktır. Hedefimiz iyi takım kurmak, maçları kazanmak. Olcay takıma önemli katkılar koyacaktır. Tam zamanında bize geldiğini düşünüyorum. Yusuf gibi oyunculardan beklentimiz büyüktür. Sadece 1-2 maç oynadı. Önünde uzun zaman var. Trabzon’a katkısı olacaktır” dedi. 

Etiketler: Bursaspor, Ersun Yanal, Trabzonspor


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