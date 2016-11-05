Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ersun Yanal, "Türkiye’deki, ligdeki namağlup serisi vardı rakibimizin ve Şampiyonlar Ligi gidişatında önemli performanslar sergilediler. Geçen sene stadı olmadan önemli başarılar kazandılar. Statlarıyla, Türkiye’de güzel bir organizasyon yakaladılar ve burada futbolu temsil etmek beraber burada oynamak keyifliydi. Oyunun çok ince çizgisi var. Tribünler dolu olarak maçların oynanması keyifli. Beşiktaş’ın galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Oyunun ince çizgisinde hepimize düşen görev maçın selamatli şekilde yönetilmesidir. Kamuyouna sportif mesajlar verilmelidir. Hakem penaltıyı vermez, faulü görmez ama cezalar konusunda hassas olmalı. Maalesef yetenek havuzunu zorluyorlar ve buradan çıkarırsanız yeteneksizlerin olduğu şeyler olur. Çok üzgünüm yeteneksizlerin geldiği ortamda yaşıyoruz. TFF inşallah buna önlem alır. Oyuncularım saygın bir mücadele sergiledi. Biz Türkiye’de yeniden yapılanmanın peşinden koşan takımlar gibi meşakkatli işler peşindeyiz. Zor bir süreç bu. Bu sürecin içerisinde zaman zaman kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Trabzonspor üstlerde mücadele edebilecek bir çalışma içerisinde. Yakın zamanda iyi bir takım olacağız" diye konuştu.

"İHTİYACIMIZ OLAN OYUNCULAR VAR"

Gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Bunun örneklerini yaşayan takımlarda seyrettiğimiz gibi biz yeni takımlardan biriyiz ve takım olmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olan oyuncular var. Bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Biz bundan önceki maçlarda da yediğimiz gollerde problemler de yaşadık. Çok erken yediğimiz goller sonrası bugün doğru tepkiler verdik. Oyunu domine ettik. Bundan sonraki maçlarda oyuncularımı teşvik edecek bir oyun oynadık hiç olmazsa. Beşiktaş salı günü maç oynadılar oradan buraya geçmek zordur. Yusuf’un sakatlanıp çıkması; orada kasıt aramıyorum ama çok net bir pozisyon atlanmaması gereken pozisyonlar. Çok standartın içerisinde oyun oynamaya çalışan iki takımın maçıydı. Ama onun altında bir yönetim vardı. Avantajları atlayan, maçı nasıl yöneteceğini elinden kaçıran biri vardı. Quaresma’nın hareketini de tartışmaya gerek yok ki" açıklamasını yaptı.

"ETEĞİMİZDEKİ TAŞLARI DÖKELİM"

Hakem ile alakalı gelen bir soru üzerine Ersun Yanal, "Ben kendisine bir şey söylemem ama onunla da tartışacak değilim. Bu bir ya da iki değil. Bizim hakemlerle alakalı sorunlarımız oldu. Bu işe torpil girdiyse yeteneklerin ortaya çıkması adına kapılar kapandıysa bitmiştir. Ben de yeteneğimle yaptım. Ben Denizli’den çıktım. Becerilerim beni bir yere getirdi. Bu dünyada yetenek değil başka unsurlar varsa tutunamazsınız. Bu konularda yetenekleri kaybetmeyelim. Yetenekleri destekleyelim. Ne zaman biz hakemi konuşmadan futbolu konuşacağız merak ediyorum. Biz durup durup gelip gelip hakemi konuşuyoruz. Ben hayatımda ilk defa ceza aldım. Küfrettiğim söylendi ve küfretmedim. Sahadan atıldım. Ne bir orta hakem kararına ne bir başka bir şeye söylemedim. Bir dördüncü kişinin iddiasıyla. Ülkenin gittiği yer belli. Eteğimizdeki taşları dökelim. Ben bugün hakemi değil de oyunu konuşsaydım ki zaten oyun ile alakalı konuşacak çok şey var" dedi.