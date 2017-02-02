Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yanal, şampiyonluğa yarışacak kadronun iskeletini kuruyor

Yanal, şampiyonluğa yarışacak kadronun iskeletini kuruyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek sezon 50'nci yılını kutlayacak olan bordo-mavililerde şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atarken, son 6 sezondur oluşturulamayan iskelet kadroyu da kurmaya çalışıyor.

Yanal, şampiyonluğa yarışacak kadronun iskeletini kuruyor

02 Şubat 2017 11:13

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına yaptığı transferlerle giren ve ligin ilk yarısından çok farklı bir görüntü sergileyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, gelecek sezon zirvede yarışacak kadronun temellerini atıyor. Son 6 sezondur kemik kadro oluşturmakta zorluk yaşayan Karadeniz ekibi bir türlü aradığı iskelet kadroyu kuramamıştı.

Trabzonspor 2010-11 sezonundan sonra iskelet kadro oluşturamadı
Trabzonspor , şike sürecinin yaşandığı 2010-11 sezonunda sonra arzuladığı iskelet kadroyu kuramadı. Tolga Zengin, Onur, Egemen Korkmaz, Glowacki, Colman, Jaja, Selçuk, Burak Yılmaz ve Yattara gibi önemli oyunculara sahip olan Karadeniz ekibi söz konusu dönemin ardından bir türlü kadro konusunda istikrar sağlayamadı. Bordo-mavililer önemli oyuncular transfer etse de arzuladığı iskelet kadroyu oluşturmayarak sportif hedeflerini gerçekleştiremedi. İskelet kadronun oluşturulamaması Trabzonspor'u ekonomik olarak ta dar boğaza itti. Teknik direktör tercihleri de bu sistemin oluşamamasında etkili oldu.

Sabırsızlık sonrası kurulan her takım sıkıntı yaşattı
Trabzonspor'da, sabırsızlık sonrası kurulan her yeni kadro farklı sıkıntıları beraberinde getirirken, oyuncuların geldikleri takımdaki performansları Trabzonspor'da farklılık göstermesi, teknik direktörleri de tercih yapma noktasında zorladı. Yapılan tercihler ve sistem değişiklikleri sahadaki oyuncularda özgüven kaybına yol açması, psikolojik olarak da sorunların yaşanmasına neden oldu.

Yanal, son 3 haftadır kazanan kadroyu bozmadı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında alınan başarısız sonuçların ardından sürekli kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Moral ve motivasyon eksikliği nedeniyle her hafta farklı oyuncuları kullanmak zorunda kalan deneyimli çalıştırıcı, devre arasında yapılan transferlerin takıma uyum sağlaması ve mevcut kadro ile iyi harmanlanmasının ardından gelen olumlu saha sonuçları da Yanal'ı arzuladığı iskelet kadroyu kurmasında önemli yol gösterecek.

Spor Toto Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı maçları kazanarak 3'te 3 yapan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal, kazanan kadroyu bozmadı. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve son oynanan Gaziantepspor maçını 4-0 kazandı. Deneyimli çalıştırıcı kadroda ise "Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve N'Doye" ilk on birinde değişiklik yapmayarak istikrarı sağladı. 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Ersun Yanal


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!