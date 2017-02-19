Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Yanal ve Susic 9 yıl aradan sonra karşılaşacak

Yanal ve Susic 9 yıl aradan sonra karşılaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic 9 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecekler.

Yanal ve Susic 9 yıl aradan sonra karşılaşacak

19 Şubat 2017 13:22

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor müsabakasında iki takımın teknik direktörleri 9 yıllık aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecekler. Türkiye'de son olarak 2008 yılında Osmanlıspor (Ankaraspor) çalıştıran Safet Susic, Aytemiz Alanyaspor ile yeniden Spor Toto Süper Lig'e döndü. İlk maçında Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Susic ve öğrencileri ikinci maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

9 yıllık bir aranın ardından...

Türkiye'de İstanbulspor, Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor takımlarını çalıştıran deneyimli teknik adam, ikinci yarının en iyi çıkışına yapan bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile 9 yıllık bir aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar 5. kez karşılaşan iki teknik adam bir birlerine ise üstünlükleri bulunmuyor. Yanal ve Susic'in bir birlerine karşı 2'şer galibiyeti bulunurken 1 maçta ise taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

İki teknik adamın birbirleriyle karşılaştıkları takımlar ve aldıkları sonuçlar ise şöyle:

29 Mart 2008 Ankaraspor (Susic) - Trabzonspor (Yanal):1-0
28 Ocak 2008 Çaykur Rizespor (Susic) - Trabzonspor (Yanal):0-4
11 Mart 2007 Çaykur Rizespor (Susic) - Manisaspor (Yanal):3-1
21 Ocak 2006 Ankaragücü (Susic) - Manisaspor (Yanal):0-2
7 Ağustos 2005 Manisaspor (Yanal) - Ankaragücü (Susiç): 2-2

Trabzonspor ve Alanyaspor ikinci kez karşılaşacaklar

Trabzonspor'un yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumunda oynayacağı maçta Aytemiz Alanyaspor ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkan Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında oynanan maçta Trabzonspor'u sahasında 3-0'la geçmişti. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Ersun Yanal, Safet Susic


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!