Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde siyah-beyazlı takıma sürprize hazırlanıyor. Galatasaray'ı ligin 8. haftasında deplasmanda 1-0 mağlup ederek bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı ilk maçı kazanan bordo-mavililer, sezon başında takımın başına geçen Ersun Yanal ile İstanbul deplasmanından yine galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Rakibin ligde Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı maçlara yoğunlaşan Yanal, eksik ve zayıf yönlerini tek tek tespit etti. Beşiktaş'ın alternatifli kadro yapısını kurmaylarıyla birlikte mercek altına alan deneyimli teknik adam maç toplantısında video konferans sistemiyle yaptığı analizleri takıma izletip maç taktiğini belirleyecek.

Strateji belli

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ezeli rakipleri Beşiktaş’a karşı oyun stratejisini belirledi. TT Arena'da Galatasaray'a karşı elde edilen 1-0'lık galibiyet tarifesini siyah-beyazlı takıma karşı da uygulamak isteyen Yanal, sahada sükunetin elden bırakılmaması noktasında telkinlerde bulunuyor. Rakibin etkili silahlarını sahada iyi takip etmelerini ve belirli bölümlerde rakibin oynamasına müsaade ederek hataya zorlamanın planlarını yapan tecrübeli teknik adam, kapılacak topları N'Doye ile buluşturup sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

3 puandan öte bir maç

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen, sahasında ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, İstanbul'da oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına farklı havada hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takımdan daha çok puana ihtiyacı olan Karadeniz ekibi zorlu müsabakaya 3 puandan öte bakıyor.

Şut emri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kritik maç öncesi yapılan antrenmanlarda özel olarak futbolcularına şut çalışması yaptırıyor. Kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini futbolcularından isteyen Yanal, forvet oyuncularını da bu yönde uyardı.

