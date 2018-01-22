Yanan ahırda tavuklar telef oldu

Ahırın sahibi Gıyasettin Aybek ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ahırın kundaklanmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ahırlarda herhangi bir elektrik kaynağının olmadığını belirten Aybek, yangının araştırdıklarını aktardı.

Yangını söndürmek için uğraştıklarını, tavuklarla birlikte 15 ton odunun da yandığını anlatan Aybek, “Gece 12.30 da biranda alev çıktı ahırdan. Hemen 110’u arayarak itfaiyeyi çağırdık hemen geldiler birlikte söndürmeye çalıştık ama faydası olmadı. Alevin ortasına girip yanıcı olan maddeleri uzaklaştırmaya çalıştım yangını ancak sabah saatlerinde söndürebildik. Yanan ahırların içinde 15 tona yakın odunum vardı yandı. Annemin 80’e yakın tavuğu vardı ahırda hepsi telef oldu. Kardeşimin yan taraftaki ahırında da bir o kadar tavuk vardı telef oldu. Ahırlardan sağlam bir şey çıkmadı her şey yandı. Bir şüpheli görmüşler ama emin değiller kimsenin de günahını almak istemiyoruz” diye konuştu.

Muhammet Ali Çiftçi