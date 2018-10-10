Yanan ahşap evden yükselen dumanlar şehri kapladı

Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde Ünal Aylak'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde oturan ev sahibinin damadı Osman Gedik, eşi Ceren Gedik ve kızı Buğlem Gedik alevleri görünce dışarı çıktı. Mahalle sakinleri tarafından durum polis ve Amasya Belediye itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı evdeki yangına müdahale etti. Söndürülen yangında mutfakta bulunan tüp patlamadan dışarı çıkartıldı. Yükselen dumanlar şehrin dört bir yanında görüldü.

Ceren Gedik'in annesi Hacer Aylak, “Çocuklar okuldan geldikten sonra sobayı yakmışlar. Ondan sonra yan tarafa geçmiş uyumuşlar. Büyük bir ihtimalle sobadan olmuştur diye düşünüyoruz. Uyanmışlar ki evin içi duman. Şu an durumları iyi, hastaneye kaldırdılar. Fakat ev tamamıyla yandı. Devlet büyüklerimizden çocuklarımıza yardım etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Murat Çelik

