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Yanan aracını bırakıp kaçtı!

Kayseri'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü de yanan otomobilini bırakıp kayıplara karıştı.

Yanan aracını bırakıp kaçtı!

14 Kasım 2017 22:42

Edinilen bilgiye göre, Talas Bulvarı'nda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 HU 033 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa süre içerisinde bütün otomobili sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, otomobilin yandığı caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Otomobilin tamamen sönmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Öte yandan, otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü de, otomobilini bırakarak kayıplara karıştı. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Ali Göç
 

 

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