Yanan dükkanını görünce fenalaştı

Alınan bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak’ta bulunan yiyecek üzerine faaliyet gösteren bir işletmenin bacasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bacanın yandığını gören işletmede çalışan işçiler kendi imkanları ile itfaiye ekipleri gelene kadar müdahale ederek, büyümesini önledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkmasının ardından kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaştı. Ekmek teknesini kurtarmaya çalışan işletme çalışanlarıyla birlikte itfaiye ekipleri, yangına kısa süre içerinde müdahale ederek söndürmeyi başardı. Yangına bina içerisinden ve çatı kısmında bulunan bacalardan müdahale edilirken yangın sırasında kimsenin zarar görmemesi rahat bir nefes aldırdı. Yangını olay yerinden geçen vatandaşlar meraklı gözler ile takip etti.

İşletmesini göründe baygınlık geçirdi

Yangın sonrasında işletme sahibi bir kadın olay yerini görünce fenalık geçirdi. İşletmesinde yangın çıktığını öğrendikten sonra yere yığılan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından işletme sahibi Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Enes Tahir Bay - Umut Akıncıoğlu - Murathan Yıldırım - Barış Gençyılmaz

