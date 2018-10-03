Yanan evden çıkamayan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Taş Mahallesi Aşağı Bahçe mevkiinde bulunan Fuat Kahveci'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken evde bulunan 75 yaşında ki Fuat Kahveci hayatını kaybederken, dumandan etkilenen eşi Şehriban Kahveci ise hastaneye kaldırıldı. Fuat Kahveci'nin otopsi için cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği, Şehriban Kahveci'nin ise Giresun'a sevk edildiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.