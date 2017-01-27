Diğer
Kategoriler

Yanan evini çaresiz gözlerle izledi

Bolu'da 2 katlı evin avlusunda çıkan yangın paniğe neden olurken, ev sahibi yangını çaresiz gözlerle izledi.

Yanan evini çaresiz gözlerle izledi

27 Ocak 2017 18:30
Yanan evini çaresiz gözlerle izledi - Tıkla İzle

Olay, saat 17.00 sıralarında Bolu'nun Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Şafak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Holat isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik süre içinde yangını söndürmeyi başardı. Mahalledeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında çok kişi dumandan etkilendi.
Yangının çıktığı sırada mutfakta yemek yaptığını söyleyen Holat, "Ben yemek yapıyordum. bir anda avludan duman geldi. Yangının nereden başladığını bilmiyorum" dedi. 

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem

Etiketler: bolu, çaresiz gözlerle izledi, Sami Holat, Yanan evini


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!