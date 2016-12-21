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Yanan otomobil trafiği aksattı

Balıkesir'de trafiğin yoğun olduğu Vasıfçınar Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başlayınca trafik felç oldu.


21 Aralık 2016 15:44

Vasıfçınar Caddesi'nde Ömer Kaya yönetimindeki seyir halindeki otomobil aniden yanmaya başlayınca trafik felç oldu. Araç sahibi Ömer Kaya, "Eşim ile birlikte giderken Vasıfçınar Caddesi'nde aracın göğüs kısmı yanmaya başladı. Sağolsun diğer araç sürücüleri hemen yangın tüpleri ile müdahale ettiler" dedi.

İtfaiye araçları ve trafik polisleri aracın yanına gelerek müdahale ettiler. Olay nedeniyle Vasıfçınar Caddesi'nde trafik tek şerit üzerinden verildi. Yanan otomobil çekici ile yoldan çekildi ve yol trafiğe açıldı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: balıkesir, trafik, yanan otomobil


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