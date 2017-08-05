Yanan otomobile ilk müdahale vatandaştan geldi

Çerkezköy’ün en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi’nde bir otomobil kendiliğinden alev aldı. Olay ile ilgili edinilen bilgiye göre, Adem Altundağ isimli şahısa ait 59 JB 412 plakalı otomobil cadde üzerinde park halindeyken bir anda alev aldı. Alevler içinde yanan otomobili ilk fark eden yine cadde esnaflarından Zafer Güler oldu. Güler, bulduğu yangın tüpü ile yanan otomobile müdahale ederek olası faciayı engelledi.

Olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülmüş otomobilde soğutma çalışmaları yaptıktan sonra otomobilin elektrik aksamını söktü. Nedeni henüz daha kesinleşmeyen yangında İtfaiye ekipleri, otomobilin hararet yapmış olduğu ihtimalinde bulundu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Uğur Arslan

