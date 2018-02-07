Yanan parfüm fabrikasındaki hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı

Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM) bulunan İpek Müstecaplıoğlu’na ait Parkim Parfüm Fabrikasında meydana yangında oluşan hasar, günün ağarmasıyla daha net ortaya çıktı. Sabahın ilk ışıklarında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikadan geriye hurda çelik iskelet kaldı. Tamamen yanan fabrikadaki hasarın ilk belirlemelere göre 70 milyon TL olduğu iddia edildi. Dün gece 3 saatlik çalışma neticesinde kontrol altına alarak söndürülen fabrikada, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, fabrikanın dış kısmında bulunan kimyasal madde dolu tankların tutuşma ihtimaline karşı yoğun tedbir aldı. Hasarın tam olarak belirlenmesi için ilerleyen saatlerde inceleme ekibinin geleceği fabrika önünde ise jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ekipler, fabrika çalışanları da dahil yangın alanına sivil geçişlere izin vermiyor.

Gürcan Yılmaz - Uğur Konuk-Hakan Öztürk

