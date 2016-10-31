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Yanarak ölen gencin babasının feryatları yürekleri dağladı

Eskişehir’de, tek katlı evde çıkan yangında bir genç hayatını kaybederken, babasının evin önüne çökerek ettiği feryatlar yürekleri dağladı.


31 Ekim 2016 18:31

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Bilgehan Sokak’ta bulunan tek katlı evde ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiği gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren 112 Acil Servis ekipleri, Kurtuluş Esen (24) isimli gencin köpeğiyle birlikte yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

Acılı baba evin önünde çökere feryat etti
Öte yandan olayı haber alan acılı baba Bülent Esen (57), hemen çocuğunun tek başına yaşadığı evin önüne geldi. Yetkililerin acı haberi vermesi üzerine evin önünde diz çöken baba Esen, feryat etmeye başladı. Acılı babanın, “Oğlum, hayırsız oğlum. Beni bırakıp nereye gittin” ifadeleri yürekleri dağladı. 

Aydın Sarıoğlu - Selim Kuşcu
 

Etiketler: eskişehir


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