Son yıllarda kahvehane kültürü önemini yitirmeye başlasa da yıllara meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor. Gerek mahalle aralarında gerekse öğrencilerin yoğun olduğu mevkilerde bulunan kahvehaneler, hem uygun fiyatları, hem de oynanan oyunlarla hala vazgeçilmezler arasında. Eskişehir’de Üniversite Caddesi üzerinde Şen Sakarya isimli kahvehanede işletme sorumlusu Vedat Acar, astığı ‘Kahvede Yancı Hakları’ yazısı, gelen yancı müşterilerini oldukça memnun ediyor.

8 maddeden oluşan ve ‘Yancı Kanunu’ olarak atfedilen yazıda, ‘Yancı kahvenin temel taşıdır. Vazgeçilemez.’, ‘Masaya gelen yiyecek ve içeceklerden dilediği gibi faydalanabilir.’, ‘Masada oyun ile ilgili yorum yapabilir. Kağıt ve taş diziminde yardımcı olabilir. Verdiği fikirlerle masayı karıştırabilir. Kimse kendisine darılamaz ve kızamaz.’ gibi okuyan müşterileri gülümseten maddeler bulunuyor. Ayrıca asılan yazıda tartışma oluşmaması adına son madde olarak, ‘Kanundur… Değiştirilmesi teklif dahi edilemez.’ ifadesi yer alırken, imza olarak ‘Yancılar Derneği Başkanlığı’ ibareleri yer alıyor.

“Kanundur, değiştirilmesi teklif dahi edilemez”

Konuyla ilgili konuşan kahvehane işletme sorumlusu Vedat Acar, yazıyı internette gördükten sonra astığını söyledi. Acar, “Gelen müşterilerimiz astığımız yazı karşısında olumlu tepkiler veriyor. Yazının ilk maddesini okumaları ve gülmeleri bir oluyor. Özellikle okey ve kağıt oyunu oynayan müşterilerimizin yanında bulunan, kahvelerde ‘Yancı’ olarak bilinen kişiler bu maddelerden sonuna kadar yararlanıyor. Geliyorlar yiyip, içip gidiyorlar. Yazıya şuana kadar kimseden itiraz gelmedi ama zaten son maddede de yer aldığı gibi kanundur, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir masrafım olmadan yancı haklarımı sonuna kadar kullanıyorum”

Kahvehane yancılarından Hüseyin Çolak durumundan memnun olduğunu ifade ederek, “Her şey bedava olduğu için iyi. As oyunculardan istediğim gibi yararlanıyorum. Çayımı, çorbamı içiyorum, oyunu seyrediyorum ve akşamı edip evime gidiyorum. Hiçbir masrafım olmadan yancı haklarımı sonuna kadar kullanıyorum” şeklinde konuştu.

Yine masa yancılarından Onur isimli bir müşteri ise, yancı haklarını, “Yancı, masanın vazgeçilmezidir. Yancısız hiçbir zaman masa olmaz ve oyuncudan daha fazla haklara sahiptir. Oyuna gerektiği yerde müdahil olur. Oyuncu, yancının müdahil olmasına tepki gösteremez. Çünkü yancının dokunulmazlığı var, masadan kaldıramaz istediği gibi oyuna yön verebilir. Yancı olmak her zaman iyidir, herkes yancı olmanın fırsatını kollar” diye dile getirdi.



Mustafa Kaplan

