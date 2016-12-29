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Yandex, navigasyon ve haritaların ne kadar veri harcadığını hesapladı

Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt, bilinenin aksine navigasyon ve haritaların mobil internetten çok düşük bir tüketim oranı olduğunu söyledi.

Yandex, navigasyon ve haritaların ne kadar veri harcadığını hesapladı

29 Aralık 2016 15:30

Navigasyon ve harita uygulamaları, dijital çağda hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Diğer pek çok mobil uygulamadan farklı olarak bu uygulamalar kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyorlar. Yandex, toplumda navigasyon ve haritaların çok fazla internet verisi tükettiği bilgisini doğrulamak için analiz yaptıklarını açıkladı.

Yaptıkları analize göre Yandex navigasyon ve haritalar günlük ortalama 2,1 MB internet kullanımı yaptığını belirten Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt, "Bu sonuç, mobil internet trafiğinin hızla arttığı günümüzde çok düşük bir tüketim oranı anlamına geliyor. Kullanıcıların bir ay boyunca her gün Yandex navigasyon ve haritaları kullanmaları halinde internet kotalarından ortalama 69 MB'lık harcama yapacaklar. Hatta çevrimdışı haritaları, evlerdeki Wi-Fi noktaları üzerinden indirerek bu harcamayı daha da düşürmek mümkün. Bu sonuç, mobil internet trafiğinin hızla arttığı günümüzde çok düşük bir tüketim oranı anlamına geliyor. Dolayısıyla kullanıcılarımızın endişe etmeden, gönül rahatlığıyla Yandex navigasyon ve haritalardan faydalanabilirler" dedi.

Yandex Haritalar Müdürü Onur Karahayıt, araç kullanıcılarının hayatına fayda sağlamak için Yandex navigasyon ve haritaları geliştirmeye devam edeceklerini de belirtti. 

Etiketler: navigasyon, yandex


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