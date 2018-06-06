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Yandex’in sürücüsüz aracı 10 saatte 700 kişi taşıdı

Rusya’nın dünyaca ünlü teknoloji devi Yandex’in sürücüsüz aracı 10 saatte 700 kişi taşıdı.

Yandexin sürücüsüz aracı 10 saatte 700 kişi taşıdı

06 Haziran 2018 14:04

Sürücüsüz araç konusunda geçtiğimiz yıllarda çalışmalara başlayarak Google’ın sürücüsüz araç projesine karşılık vermek isteyen Yandex amacına ulaştı. Rusya’nın dünyaca ünlü teknoloji devi Yandex tarafından geçtiğimiz yıllarda yapımına başlayan sürücüsüz araçta sona gelindi. Testlerden başarıyla çıkan sürücüsüz araç ilk kez Moskova sokaklarına çıktı. Yandex genel merkezindeki önemli bir teknoloji tanıtım fuarına katılan misafirler, taksi çağırdıklarında şaşkına uğradı. Sürücüsüz taksiyi duyanlar ise araca binmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bindikleri taksinin sürücüsü olmayınca bir hayli şaşıran misafirler sürücüsüz taksiyle bol bol selfie çekti.

Testleri tamamlanan aracın tanıtımında 10 saatte 700 kişi taşındı. 

Geçtiğimiz yıllarda başlayan proje için yine geçtiğimiz mart ayında test sürüşleri başlamıştı.  

Erhan Altıparmak

 

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