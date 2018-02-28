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Yangaz ne anlama geliyor? Sen Anlat Karadeniz Yangaz ne demek?

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Fatih ve Murat'a Yangaz denilmesinden dolayı izleyiciler, merak ederek Yangaz ne demek, Sen Anlat Karadeniz Yangaz ne anlama geliyor, yazarak aratıyor. Peki Yangaz kelimesinin anlamı nedir? Karadeniz'de yangaz ne demek?

Yangaz ne anlama geliyor? Sen Anlat Karadeniz Yangaz ne demek?

28 Şubat 2018 23:44

Son zamanların severek izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Fatih ve Murat karakterlerine neden Yangaz denildiği izleyiciler tarafından merak edilerek aratılıyor. Sen Anlat Karadeniz'in ikizlerine neden yangaz deniliyor?Çarşamba günleri reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'de sıkça kullanılan yangaz kelimesi merak konusu oldu. İşte 'yangaz'ın anlamı...

Yangaz ne demek?

Yangazın anlamı çeşitli pis işler çeviren, her türlü numarası olan kişi anlamına gelmektedir. Dizideki ikizlere de bu nedenle bu lakap takılmıştır.

Yangaz Murat (Cem Anıl Kenar) Kimdir?

1990 yılında Ankara’da doğdu. Tam adı Cem Anıl Kenar’dır. Dr. Binnaz Rıdvan Ege Lisesinde okudu. 2012-2013 yıllarında Ankara’da O.D.T.Ü İşletme Bölümünde okudu. 2013-2014 Binghamton University Business Administrations New York ‘ta okudu. Cem kenar İngilizce (İleri Seviye)’de bilmektedir. Tenis ODTÜ Tenis Klubu yıldızlar lisanslı sporcusudur. Eskrim sporuyla ODTÜ ‘de ilgilendi. 

Yangaz Fatih (Furkan Aksoy) Kimdir?

Furkan Aksoy’un ilk defa kamera karşısına çıktığı dizi Sen Anlat Karadeniz dizisi olmuştur. İstanbul’da yaşayan oyuncu İstanbul’da bulunan Kültür Üniversitesinde eğitim almıştır. Ekranların yeni yüzlerinden olan oyuncu daha ilk bölümden ilgi toplamayı başardı. Fatih’in en büyük tutkusu ise gerçek hayatta olduğu gibi futboldur. 

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