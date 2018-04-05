Diğer
Kategoriler

Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın anında hastane içinde yaşanan panik anları kamaralara yansıdı.

Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

05 Nisan 2018 19:19
Yangın anında hastane içindeki panik kamerada - Tıkla İzle

Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç