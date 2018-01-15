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Yangın bir aileyi yok ediyordu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkan yangında 5 kişilik aile dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın bir aileyi yok ediyordu

15 Ocak 2018 18:00

Hekimzade Mahallesi Değirmen Önü Caddesi'nde meydana gelen yangında, üçüncü kattaki ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangına müdahale etmeye çalışan Emrah D., Reyhan D. ve üç çocuğu dumandan zehirlendi. Yangını gören komşular ve polis ekipleri tarafından kurtarılan ev sakinleri daha sonra 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangına 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında çok sayıda polis ve sağlık ekibi de görev yaptı. 

Dumandan zehirlenen ailenin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Elektirik kontağından çıktığı düşünülen yangınla alakalı tahkitat sürüyor. 

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu
 

 

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