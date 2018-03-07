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Yangın çıkan otel binasından atlayanlar kamerada

İzmir’de bir otelde çıkan yangında, bir otel müşterisinin yangından kurtulmak için binadan atladığı görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın çıkan otel binasından atlayanlar kamerada

07 Mart 2018 11:35
Yangın çıkan otel binasından atlayanlar kamerada - Tıkla İzle

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde bulunan Alican Otel’de sabah saatlerinde yangın çıktı. Zemin katla birlikte 6 katlı olan binanın ilk 3 katında tadilat olması sebebiyle müşteri yoktu. Ancak otelin üst katlarında kalan müşterilerden ikisi, alevlerin bir anda binayı sarmasıyla panik içerisinde camlardan atladı. Bir müşterinin yangın sırasında camdan atlama anı cep telefonlarıyla kaydedildi. Camdan atlayan kadının tellere takıldığı, diğer kadın müşterinin ise park halinde bulunan bir arabanın üzerine düştüğü öğrenildi. 

Olayın görgü tanıkları da otelin bulunduğu sokakta büyük panik yaşandığını, iki kadının can havli ile camlardan atladığını söyledi. Görgü tanıkları, otelde mahsur kalan diğer müşterilerin de itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldıklarını belirtti. Olayda biri ağır 4 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı.  

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: otel, yangın

 

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