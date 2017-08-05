Yangın değil piknik ateşi

Hafta sonu vatandaşlar, piknik alanlarında serin havanın tadını çıkardı. Yaz tatili nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısının da arttığı Kahramanmaraş’ta, vatandaşlar mesire alanlarında yer bulmakta güçlük çekiyor.

Özellikle hafta sonları mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, burada mangal keyfi yaparak yorucu bir haftanın stresini atıyor. Kahramanmaraş’ta piknik yapmak için Fransa’dan geldiğini kaydeden Semra Töle, “Pikniğe geldik ailecek. Güzel bir piknik geçirdik. Her şey çok güzel geçti, çok memnun kaldım. Türkiye’mi çok seviyorum, yaşamıyorum ama Türkiye için canımı feda ederim” dedi.

Bunaltıcı sıcaklardan etkisini piknik alanlarında attıklarını belirten vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın temiz ve güzel havasından her insanın faydalanmasını istediler.

Halil Koyun - Muhammet Özer