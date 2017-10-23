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Yangın, depodaki eşyaları küle çevirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde 2 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangında, depo olarak kullanılan bina içerisindeki eşyalar tamamen kül olurken, bina sahipleri çıkan yoğun dumandan etkilendi.

Yangın, depodaki eşyaları küle çevirdi

23 Ekim 2017 21:28

Milas’ta İsmetpaşa Mahallesi, 2. Bademlik Sokak’ta meydana gelen yangında iki katlı bir binanın Mehmet Ali Çalışkan’a ait depo olarak kullanılan birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanları fark eden ikamet sakinleri alevlere müdahale ederken, durum komşular tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Gelen ihbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, dumandan etkilenen ikamet sahipleri ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çıkış sebebi ise elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

Çağrı Purma
 

 

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