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Yangın evi kül etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dört katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın evi kül etti.

Yangın evi kül etti

29 Kasım 2016 07:46
Yangın evi kül etti - Tıkla İzle

Olay, saat 05.30 sıralarında 3104 sokakta dört katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen 110 ekipleri kısa bir sürede müdahale ederek yangını kontrole altına aldı. Yangının çıktığı sırada evde bulunan Rabia Kuşoğlu(21), Mazlum Bakır(27) ve Mehmet Günay (34) 112 sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık izleri olduğu belirtildi. 21 yaşındaki Rabia Kuşoğlu'nun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Karabıyık


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