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Yangın faciası kurbanlarına veda

Adana’nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de katıldı.

Yangın faciası kurbanlarına veda

01 Aralık 2016 17:06
Yangın faciası kurbanlarına veda - Tıkla İzle

Adana’daki Asri Mezarlık morgundan sabah saatlerinde alınan cenazeler, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait Türk bayrakları asılı cenaze araçlarıyla konvoy halinde defnedilecekleri Aladağ ilçesinin kırsal kesimindeki mahalleler Köprücük, Kışlak ve Karahan’a götürüldü. Araçlar yol şartları nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Cenaze araçları, polis ve askerler ile vatandaşların itmesiyle yola devam ettikten sonra Köprücük Mahallesi’ne ulaştı. Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

BAKAN DA TÖRENDEYDİ

Cenaze törenine Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana milletvekilleri de katıldı. Cenaze namazının kılınması ve okunan duaların ardından öğrenciler Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Sevim Köylü ve Zeliha Avcı’nın cenazeleri mahalle mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Öğrencilerden Sema Nur Aydoğdu, Cennet Karataş ve İlknur Maden Kışlak Mahallesi’de, Gamze Bagir Karahan Mahallesi’nde defnedildi.

Yurt yangınında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sare Betül Genç ile eğitmen Fatma Canatan Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Küçük Sare Betül Genç’in gözaltındaki babası yurt müdürü Cumali Genç de özel izinle 2 sivil polis nezaretinde cenazeye katıldı.


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