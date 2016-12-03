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Yangın kurbanı minik Serkan’ın son umudu Antalya

Hakkari Yüksekova’da 9 aylıkken evde çıkan yangında alevlerin ortasında kalan, ellerini ve ayaklarını kaybeden, kafatasının bir bölümü ile yüzünün tamamı eriyen 4 yaşındaki Serkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi estetik operasyon geçirecek.

Yangın kurbanı minik Serkanın son umudu Antalya

03 Aralık 2016 13:27
Yangın kurbanı minik Serkan'ın son umudu Antalya - Tıkla İzle

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esentepe köyünde yaşayan Hasan Akbaş(40) Remziye Akbaş(38) çiftinin müstakil evinde 3 yıl önce yangın çıktı. Annenin tandırda olduğu esnada elektrik kontağından çıkan yangında beşikte uyuyan 9 aylık Serkan Akbaş, alevler içinde kaldı. Beşiğin üzerinde tutuşan battaniye minik Serkan’ın üzerine eridi. Komşular güçlükle girdikleri evden Serkan’ı çıkarmayı başardı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan minik Serkan, ardından Hakkari Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kafa bölümünde ve vücudunun çeşitli yerlerinden ileri derecede yanık bulunan Serkan Akbaş, helikopter ambulansla Adana’da özel bir hastanede 1 yıla yakın bir dizi operasyon geçirdi. Burnu, kulakları, ağzı olmayan, iki eli bileklerinden kesilen ve gözleri sadece ışığı algılayabilen 4 yaşındaki Serkan’ı ailesi tedavisi için Ankara ve İstanbul’da çeşitli hastanelere götürdü. Buralardaki hastanelerde çeşitli operasyonlar geçiren Serkan Akbaş’ı ailesi yüz ve kol nakilleriyle ün yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirdi. Sadece sıvı ile beslenebilen ve yanıklarına çeşitli kremler sürülen küçük Serkan’ın AÜ Hastanesinde estetik operasyonlar geçireceği belirtildi.

"Tedavisini arıyor"
3 yıl önce evde çıkan yangında oğlunun yaralandığını aktaran baba Hasan Akbaş, “Ben İstanbul’a çalışmaya gitmiştim. Evimde yangın çıktığını ve oğlumun yaralandığını söylediler. Oğlum Hakkari’deki tedavisinin ardından ambulans helikopterle aynı gün Adana’ya sevk edilmiş. Oğlum Adana’da 1 yıla yakın tedavi gördü. Ardından daha iyi tedavi olması için İstanbul’a götürdüm. Oğlumu kimsenin eline bırakamadım. Tedavi için en iyi doktorları araştırmaya başladım” dedi.

"Sadece kafatası var"
Oğlunun AÜ Hastanesinde başarılı operasyonlar geçirmesini beklediklerini kaydeden baba Akbaş, “ Şuan 4 yaşında olan Serkan’ın gözlerinden biri sadece ışığı sezebiliyor. Burun yok, ağız yok, yemek yiyemiyor, iki kolu kesik. Sadece mama yiyebiliyor. Sadece kafatası var Bu haline de Allah’ım a binlerce çok şükür. Buna da şükrediyoruz. Antalya’da estetik operasyon olacak. Bu hastanemize güveniyoruz, inşallah iyiye gider” diye konuştu.

"Terör etkiledi"
Yüksekova’da yaşanan terör olaylarından herkesin etkilendiğini dile getiren Akbaş, “Kimse 3- 4 ay evinden çıkamadı. Mağdur olduk. Bizde etkilendik. Tedavi gören çocuğumuzun yanına zaman zaman gidemedik. Gece 23.00’ten sonra evimizden dışarı çıkamıyoruz, korkuyoruz” dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

Etiketler: Akdeniz üniversitesi, hakkari, Hasan Akbaş


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