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Yangın mağduru tarım işçileri yeni çadırlarına kavuştu

Yüreğir Belediyesi, Yalnızca Mahallesi'nde çıkan yangında çadırları kül olan mevsimlik tarım işçilerine yeni çadırlarını kurarak teslim etti.

Yangın mağduru tarım işçileri yeni çadırlarına kavuştu

04 Aralık 2016 13:49

Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, yangının çıktığı ilk günden itibaren Yüreğir Belediyesi ekiplerinin seferber olduğunu belirterek, ''Bu ailelerimiz mevsimlik gelen ve tarım işlerinde çalışan ailelerimiz. Mağdur olmamaları için ilk günden itibaren günlük ihtiyaçlarını ve barınma ihtiyaçlarını karşıladık. İlk etapta ailelerin günlük yaşamlarını sürdürmeleri için yatak, yastık, battaniye, giysi, bot, mont, gıda paketi, büyük tüp, ocak, süpürge dağıtımı yapıldı. Bulundukları alana seyyar tuvalet, banyo yerleştirildi. Ayrıca küçük çocuğu olan ailelere bebek malzemesi de dağıtıldı" dedi.

Çelikcan, yeni yapılan 38 çadırın yerinin de su basmayacak şekilde düzenlendiğini kaydetti. 

Etiketler: çiftçi


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