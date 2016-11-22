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Yangın nedeniyle çevredeki okullar tatil edildi

Bayrampaşa’da sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çevrede bulunan okullar 1 gün tatil edildi.

Yangın nedeniyle çevredeki okullar tatil edildi

22 Kasım 2016 14:18

Bayrampaşa’da sanayi sitesinde bulunan bir plastik fabrikasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hala devam eden ve zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın nedeniyle gökyüzünü duman bulutları kapladı. Bunun üzerine yangına oldukça yakın mesafede olan okullar öğrencilerin dumandan zehirlenme riskine karşı 1 gün tatil edildi. Tatil edilen Mustafa Itri İlköğretim Okulunda sabah öğrenim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından evlerine gönderildi. Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla evlerine giderken bazı öğrencileri ise aileleri okula gelerek evlerine götürdü. Öğlen öğretim gören çocuklar ise mesaj yoluyla bilgilendirildi. Aileler okulun yoğun dumandan dolayı tatil edildiğini söyledi.

Mehmet Altunışık - Ufuk Kıvık
 


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